Vinci il cancro, raccolta fondi Lilt nei negozi Ikea della Toscana

In occasione del World Cancer Day, dal 4 al 6 febbraio, 17 negozi IKEA distribuiti in tutta Italia aderiranno all’iniziativa della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori dal titolo: “Vinci il cancro, ospita prevenzione”.

La multinazionale svedese, già da tempo al fianco della LILT e sensibile al tema della salute, accoglierà banchetti informativi organizzati da alcune delle associazioni provinciali LILT per sensibilizzare i clienti sull’importanza della prevenzione oncologica.

Alle postazioni sarà anche possibile sostenere l’associazione con una piccola donazione in cambio di un gadget: il portachiavi con il logo di LILT contenente semi di basilico, un pieghevole informativo e anche un regalo da scaricare: il calendario delle visite di diagnosi precoce per iniziare subito il percorso di prevenzione.

Nelle tre giornate della campagna, a mobilitarsi con l’aiuto di tanti volontari saranno le LILT provinciali di Milano Monza Brianza, Brescia, Torino, Genova, Padova e coordinamento LILT Veneto, Gorizia, Parma, Bologna, Rimini, Catania, Firenze, Pisa, Bari, Latina.

Si potranno trovare i banchetti della LILT nei seguenti negozi IKEA Italia: San Giuliano Milanese (MI), Corsico (MI), Carugate (MI), Roncadelle (BS), Collegno (TO), Genova, Padova, Villesse, Parma, Casalecchio di Reno (BO), Rimini, Catania, Sesto Fiorentino, Pisa, Bari, Roma Anagnina.