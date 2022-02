A Pisa arriva il CodyTrip, viaggio virtuale alle origini di internet dell’universo

L’8 e il 9 febbraio sbarca a Pisa CodyTrip , gita virtuale all’insegna della scienza e della tecnologia rivolto in particolare alle scuole, che ha già più di 20.000 iscritti provenienti da 600 diverse città. C’è tempo fino all’8 febbraio per aderire gratuitamente all’iniziativa, iscrivendosi attraverso il form online. I partecipanti potranno collegarsi da qualsiasi dispositivo e interagire attivamente con le guide attraverso la web app ActiveViewer.

L’iniziativa è organizzata per celebrare nelle scuole il Safer Internet Day , giornata dedicata all’uso sicuro e consapevole della rete. Questa tappa pisana della gita virtuale porterà i Codytrippers a conoscere alcuni dei luoghi simbolo della rivoluzione digitale italiana grazie ai tanti appuntamenti in programma.

I partecipanti potranno infatti incontrare Luciano Azzarelli e Graziano Bertini, tecnici della CEP, la Calcolatrice Elettronica Pisana, e Luciano Lenzini, che ideò e diresse il progetto che collegò l’Italia a Internet. Visiteranno la mostra Hello World! in compagnia di Fabio Gadducci e scopriranno come funziona la registrazione dei nomi a dominio, visitando il Registro.it, presso il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Potranno anche aiutare Alessandro Bogliolo a uscire da CodyMaze, il labirinto di coding installato nella Domus Comeliana, e visitare alcuni tra i principali museo e luoghi culturali della città.