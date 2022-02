Un anfiteatro a scuola per Mia, scomparsa a 10 anni

Un nuovo spazio ludico-didattico nell’area verde della scuola primaria Peruzzi intitolato alla piccola Mia, scomparsa lo scorso 14 febbraio, a soli 10 anni, a seguito di un malore fatale. Approvato dal Comune di Siena, per una spesa complessiva di 150mila Euro, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per la realizzazione di un anfiteatro a cielo aperto adiacente al plesso scolastico, in ricordo dell’alunna della scuola elementare che tanto amava la musica e ogni forma d’arte.

La proposta progettuale risponde inoltre alla volontà della scuola primaria Peruzzi di dotarsi già da alcuni anni di uno spazio ludico da ricavare in prossimità dell’edificio. Il progetto andrebbe a sfruttare uno spazio marginale del giardino esistente insediando in quest’area una piccola struttura che tipologicamente si affida al teatro all’aperto.

La caratteristica del progetto, formato da tre elementi, la cavea (gradonata), la scena fissa e lo spazio compreso tra di loro, dove sostanzialmente si svolge l’azione teatrale e didattica, sarà la convivenza del nuovo spazio con l’area verde già presente. Previsti per l’occasione anche interventi di aggiornamento degli impianti fognari ed elettrici.

“Un progetto al quale il Comune teneva in modo particolare soprattutto alla luce della storia della piccola Mia che ci ha toccato molto da vicino - spiega l’assessore all’Istruzione del Comune di Siena Paolo Benini - doteremo la Scuola Peruzzi di uno spazio didattico che darà la possibilità a docenti e alunni di sviluppare materie che non sempre possono essere trattate a scuola proprio per mancanza di spazi ed aree dedicate”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa