Proiezioni, organizzazione di rassegne mirate, visioni di lungometraggi per adulti e bambini. C'è anche questo nei progetti, per i prossimi mesi, della biblioteca comunale Gronchi di viale Rinaldo Piaggio a Pontedera. Nei giorni scorsi, infatti, sono state poste le basi, con la struttura che ha rinnovato l'adesione alla Associazione Videoteche e Mediateche italiane e all'Associazione Italiana Biblioteche, le due maggiori associazioni professionali bibliotecarie e audiovisive nazionali.

Tra i benefici quello di avere, a tariffa ridotta, la cosiddetta "Licenza Ombrello MPCL" che consente di proiettare, "Gratuitamente e senza pubblicizzazione esterna, un numero illimitato di film di quasi tutte le principali case cinematografiche, sia italiane che straniere". Le condizioni favorevoli sono infatti riservate alle istituzioni che aderiscono all'Associazione Videoteche e Mediateche e possono così accedere ad un accordo sul diritto d'autore firmato da AVI e SIAE.

Tra le possibilità in cantiere quella di pensare, appunto, a iniziative per le famiglie o per gli studenti, o a momenti a tema che vadano ad accrescere l'offerta culturale della Gronchi, che ha un patrimonio librario di 70mila volumi con la presenza di spazi per sale lettura e studio.

Importante anche l'adesione della realtà pontederese all'Associazione Italiana Biblioteche, per strutturare una rete nazionale sempre più capillare e avere, per quanto riguarda il personale, la possibilità di partecipare a corsi per l'aggiornamento professionale.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa