Bruciano corona di alloro alla memoria, il sindaco: "Individuati i responsabili"

L’amministrazione comunale condanna con forza quanto successo ieri pomeriggio in Piazza della Riconciliazione a Poggio a Caiano, dove due ragazzi hanno dato fuoco alla corona di alloro deposta dal sindaco Francesco Puggelli insieme ad alcuni studenti della scuola media pochi giorni fa in occasione della Giornata della memoria.

“Sono amareggiato per quanto successo – dichiara il sindaco Francesco Puggelli – si tratta di un atto gravissimo che colpisce la memoria della nostra storia. Ringrazio le forze dell’ordine che, grazie alla collaborazione della polizia municipale e dei cittadini, con grande rapidità hanno individuato i responsabili. Questo testimonia non solo che il nostro territorio è ben presidiato ma anche che la nostra comunità cittadina ha in sé gli anticorpi necessari per contrastare l’inciviltà.

Atti come questo non sono giustificabili in alcun modo ed è giusto che gli autori siano fermamente condannati; ci aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso in tempi rapidi e senza sconti.

Negli ultimi tempi sono accaduti altri episodi di vandalismo simili, come quelli a danno della Piccola libreria, anche in questo caso gli autori sono stati rapidamente individuati e si trattava ancora una volta di ragazzini. Non possiamo liquidare questi fatti a delle semplici bravate, né lasciare che se ne occupino soltanto i giudici, la giustizia da sola non basta ad educare i nostri ragazzi.

Dobbiamo rispondere con altrettanta attenzione anche ai segni di grande disagio che stanno dietro a questi fatti. Di questo disagio, probabilmente amplificato dalle difficoltà di questo periodo post pandemico che stiamo vivendo, dobbiamo farci carico tutti, istituzioni, singoli cittadini, ma soprattutto famiglie.”

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa