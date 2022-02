Spazzamento strade a Montespertoli, cambia il calendario

L'Amministrazione Comunale di Montespertoli ha accolto le richieste dei cittadini riguardanti alcune criticità sul calendario di spazzamento di alcune strade del capoluogo e delle frazioni. Insieme ad ALIA Servizi Ambientali è stato fatto un lavoro di riorganizzazione del servizio di spazzamento, sia manuale che combinato, permettendo così di far fronte sia alle esigenze dei cittadini sia dell'Ente.

Le modifiche saranno in vigore da lunedì 14 febbraio 2022 e riguardano:

· Fornacette, dove lo spazzamento dei due parcheggi in via Certaldese sarà il 2° e 4° venerdì del mese mentre il parcheggio di Via Polvereto il 3° venerdì del mese;

· Lucignano, con la suddivisione di via Lucignano in un tratto compreso tra via Romita e il civico 99 e in un tratto compreso tra il civico 85 e la chiesa (entrambi il 1° venerdì del mese), da un lato, e di un tratto compreso tra il civico 99 e il civico 85 con parcheggio compreso (il 3° venerdì del mese), dall'altro. Su tutta l'area l'orario è 7:30-8:30;

· via delle Conce, con un ulteriore passaggio di spazzamento manuale il martedì pomeriggio;

· via Ripa, con lato destro della strada il 1° sabato del mese e lato sinistro della strada il 3° sabato del mese, entrambi in orario 9:00-10:00;

· via IV novembre, con spazzamento previsto il lunedì dalle 9:00 alle 10:00 per il tratto da piazza del Popolo fino a via Puccini e con spazzamento previsto il mercoledì dalle 9:00 alle 10:00 per il tratto tra l'intersezione con via Puccini e l'intersezione con via Pertini;

· via Cafaggio, con spazzamento previsto il lunedì dalle 9:00 alle 10:00 (esclusa l'area sotto il Palazzo comunale, che rimane il mercoledì dalle 6:00 alle 7:00);

· via XXV aprile, con spazzamento previsto il mercoledì dalle 9:00 alle 10:00;

· via Pertini, con spazzamento previsto il giovedì dalle 8:00 alle 9:00;

· via Gigli, con spazzamento previsto il giovedì dalle 8:00 alle 9:00;

· via Busoni, con spazzamento previsto il mercoledì dalle 7:00 alle 8:00;

· via Moro, con spazzamento previsto il giovedì dalle 9:00 alle 10:00

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa