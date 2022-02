Ceam entra nell'associazione Acsi per lo sviluppo industriale

Per il gruppo Ceam si aprono le porte della prestigiosa associazione ACSI (Associazione per la Cultura e lo sviluppo Industriale), motore dell’innovativa Big Academy creata e sostenuta dalle maggiori e più innovative aziende internazionali come Nuovo Pignone e molte altre. Il Consiglio ha votato infatti all’unanimità l’adesione dell’azienda di via Valdorme che saluta con comprensibile entusiasmo la notizia.

“Per noi che siamo partiti 57 anni fa in un garage di una città di provincia famosa per vetrerie, carciofi e confezioni e non certo per sensori e tecnologia – spiega il presidente Simone Campinoti – si tratta di un altro passo in avanti. Siamo cresciuti costantemente negli anni scalando ogni obbiettivo e superando anche tanti momenti di grande difficoltà ed ora poter far parte alla pari di un così qualificato gruppo di lavoro è una grande gioia. Cercheremo di dare il nostro contributo sperando di essere all’altezza”. “Sicuramente – prosegue - condividiamo i valori e la stringente necessità di diffondere un’innovativa cultura d’impresa ad ogni livello, di uscire dall’isolamento dell’interno delle nostre aziende. Ancora troppo spesso molti pensano alle imprese in modo distorto e ingiusto e non come un pezzo imprescindibile di un paese che definisce già nell’articolo uno della Costituzione che il lavoro è il punto su cui è fondata la nostra Repubblica”.

Le ultime considerazioni di Simone Campinoti ricordano quando tutto è iniziato: “Non possiamo non notare come buon auspicio – conclude - che la votazione sia avvenuta il 16 dicembre, data epocale per la nostra azienda. Si tratta infatti dell’anniversario di morte del fondatore Francesco Campinoti, l’uomo visionario che ha sognato tutto questo ma che è morto nel 1980 non vedendolo mai. Lui ha lasciato una grande traccia del suo pensiero che abbiamo raccolto prima noi figli e ora la terza generazione rappresentata dai nipoti. Siamo certi che sarebbe stato felicissimo di tutto questo. E’ anche nella sua memoria che ringraziamo tutti questi nuovi compagni di viaggio, colleghi e amici, partendo dall’ Ingegner Paolo Ruggeri della Nuovo Pignone che per primo ha creduto in noi”.

Fonte: Ceam Group