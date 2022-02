Commisso 'truccato' da Joker, denunciato tifoso incastrato dalle telecamere

Identificato e denunciato il responsabile del manifesto apparso il 27 gennaio scorso su Ponte Vecchio a Firenze, che raffigurava il presidente della Fiorentina Rocco Commisso "truccato" da Joker. Dopo le indagini, la Digos è risalita ad un tifoso viola di 55 anni, a cui sono stati contestati i reati di deturpamento aggravato e diffamazione. Il manifesto, affisso dopo la cessione dell'attaccante Dusan Vlahovic alla Juventus, fu rimosso dalla polizia municipale e sequestrato dalla polizia, che contemporaneamente aveva avviato le indagini per risalire all'autore.

Tramite la visione di migliaia di fotogrammi della videosorveglianza cittadina, è stato individuato il 55enne. Partendo proprio dalla telecamera su Ponte Vecchio, l'uomo che indossava cappello e mascherina, è stato ripreso durante l'affissione. La squadra tifoseria della Digos ha così proceduto a ritroso, analizzando i filmati delle telecamere ripercorrendo il percorso a piedi e in scooter della persona che avrebbe affisso il manifesto. Così è stato individuato e infine denunciato il 55enne e, come spiegato dalla polizia, non sono esclusi ulteriori sviluppi sulla vicenda.