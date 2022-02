Digital divide, anche a San Miniato l'indagine per verificare la condizione della banda larga

E' on line da oggi sul sito del Comune di San Miniato (www.comune.san-miniato.pi.it) il form promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, per raccogliere informazioni dalle amministrazioni locali sulla indisponibilità o inadeguatezza di banda larga su rete fissa (via cavo/fibra/wireless FWA) e di segnale su rete mobile/cellulare (fonia voce e dati) in certe località. L'obiettivo? Condividere i dati emersi da questa indagine con Mise ed Infratel, i soggetti che a livello nazionale si occupano di pianificare i prossimi interventi di copertura delle diverse aree. Per fare una segnalazione occorre compilare l'apposito form (uno per ogni segnalazione) che si trova sul sito del Comune, entro la mezzanotte del 20 febbraio. I risultati serviranno a mappare il territorio e ad andare a individuare le aree con scarsa copertura o addirittura con copertura assente.

"Invito i cittadini a partecipare all'indagine, perché è fondamentale avere una mappatura puntuale che individui le aree dove la connessione presenta criticità o addirittura non è presente - spiega il sindaco Simone Giglioli -. Si tratta di un'iniziativa che fa capo alla Regione, realizzata in collaborazione con Anci, per cercare di superare il fenomeno del digital-divide che, purtroppo, interessa anche diverse zone del nostro territorio. Grazie alle vostre segnalazioni e alla forza delle istituzioni possiamo davvero auspicare che la futura pianificazione riesca a coinvolgere le aree del comune attualmente con maggiori criticità".