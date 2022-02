"Gli immaturi siete voi": studenti in piazza contro l'esame di maturità

Due scritti più l'esame orale: l'esame di maturità torna alle origini dopo la grande pausa dovuta alla pandemia e gli studenti insorgono. A Firenze, come in altri capoluoghi italiani, gli studenti sono scesi in piazza per protestare contro le nuove modalità e contro il ministro Patrizio Bianchi.

"Affrontare così la maturità, come se non avessimo passato i due anni peggiori della nostra vita", spiegano gli studenti, che si aspettavano una prova più soft considerato 3 anni di didattica a distanza, talvolta obbligatoria.

A creare scompiglio per gli studenti è stato anche il cambio di modalità, l'ennesimo in questi anni, a pochi mesi dall'esame. A Firenze sono scesi in piazza anche gli associati Fiom Firenze-Prato-Pistoia.