In cerca di un riparo dove dormire, precipita nel vano ascensore di un edificio in costruzione

Entrato in un edificio ancora in costruzione, un uomo è precipitato in un vano ascensore procurandosi fratture multiple a gambe e braccia. È successo la notte scorsa a Montevarchi.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri l'uomo, un 50enne non della zona, sarebbe stato in cerca di un riparo dove dormire. Soccorso dai sanitari del 118, il 50enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale della Gruccia a Montevarchi, dove è stato ricoverato.