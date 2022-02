Interrotti temporaneamente i servizi del centralino del Comune di Empoli

Oggi, venerdì 4 febbraio 2022, dalle 13.30 fino a sera, i servizi del centralino del Palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41, effettuare e ricevere telefonate, sono interrotti, per la sostituzione di tutti gli apparati di rete attiva da parte dell’ufficio Sistemi Informatici del Comune con la ditta Sokom, che stanno provvedendo alla installazione di nuovi dispositivi tecnologicamente più avanzati. L’accesso al sito internet istituzionale dall’esterno non presenterà nessuna problematica per gli utenti.

Queste operazioni di spegnimento dei collegamenti e pertanto l'interruzione dei servizi fonia e rete per qualche tempo durante la giornata, interesseranno anche i palazzi comunali di Piazza Farinata degli Uberti e piazza del Popolo nella prossima settimana e precisamente: lunedì 7 febbraio, palazzo Pretorio - piano primo dalle 13.30 fino a sera; venerdì 11 febbraio, piazza del Popolo, 33 - piano Ced – Sistemi Informatici dalle 13.30 fino a sera.

L'intervento di lunedì 7 febbraio comporterà l'impossibilità di effettuare/ricevere telefonate, navigare su internet e qualsiasi attività di rete a tutte le postazione di palazzo Pretorio; così come l'intervento di lunedì 11 febbraio comporterà l'impossibilità di effettuare/ricevere telefonate, navigare su internet e qualsiasi attività di rete a tutte le postazione della rete comunale

compresa la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Via Cavour e Via Raffaele Sanzio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa