"Irma Kohn è stata qui", Dramma Popolare 2022 nel segno della memoria

Un momento di riflessione e un successo la celebrazione del Giorno della Memoria via YouTube organizzata dal Dramma Popolare di San Miniato con lo scrittore Matteo Corradini e il suo lavoro «Irma Kohn è stata qui». E questo – ha ricordato il presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini, durante la conferenza on line – sarà lo spettacolo centrale della prossima Festa del Teatro di San Miniato, quel Dramma Popolare che dal 1947, con la forza del linguaggio del teatro, scuote le coscienze e chiama l’uomo a riflettere su grandi temi e interrogativi.

Una storia, quella di Corradini, che è ambientata a Praga dal 21 marzo 1945 al 10 aprile 1945, ovvero nelle settimane immediatamente precedenti la disfatta nazista e l’entrata dei Russi in città. Irma è un’adolescente piena di coraggio e di voglia di andare. Ma è anche l’ultima ebrea sull’elenco che lo Judenrat, il Consiglio ebraico, deve periodicamente presentare alle SS per i rastrellamenti. Se le SS non la troveranno, prenderanno qualcun altro al suo posto. Matteo Corradini è ebraista e scrittore. Si occupa di didattica della Memoria.

In questo caso Corradini, scrive una storia dalla grande forza simbolica e che riesce a parlare alle nuove generazioni di un’epoca lontana ma i cui meccanismi esistono ancora ed è importante imparare a riconoscere per non ripetere gli stessi errori del passato. Una storia che San Miniato eleva a Teatro del Cielo, con il sostegno determinate della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Un dramma popolare, quello del 2022, sempre in anteprima nazionale assoluta, dedicato dunque anche alla memoria e carico di messaggi di grande significato.

"Il testo di Corradini che abbiamo proposto agli studenti delle scuole di San Miniato – spiega Gabbanini – è già stato oggetto di riduzione teatrale. È il testo che avevamo scelto per il festival 2020 che poi, a causa della pandemia, abbiamo dovuto adattare alle esigenze dell’emergenza sanitaria. Così dovemmo rinunciare allo spettacolo principale che proponiamo quest’anno. Il cast è in allestimento e lo presenteremo, con tutto il cartellone, tra qualche settimana".

Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato