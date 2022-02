Keu, Lega presenta interrogazione parlamentare sui costi di bonifica all'aeroporto di Pisa

"Lo scandalo keu mi ha colpito non solo per i danni ambientali, ma anche per i costi di bonifica che si abbatteranno sulla collettività". Così in una nota il Consigliere in quota Lega nel Comune di Pisa Gino Mannocci interviene in merito all'inchiesta sullo smaltimento illecito di rifiuti conciari in Toscana, in particolar modo riferendosi alla zona dell'aeroporto di Pisa.

Il Consigliere annuncia che tramite il deputato Edoardo Ziello, è stata formulata un'interrogazione parlamentare al Ministero della Difesa, per "conoscere l'esatta quantificazione dei costi sostenuti dall’aeronautica Militare per la rimozione dell’apparecchiatura all'aeroporto militare di Pisa realizzata su terreni contaminati". I costi di bonifica, prosegue Mannocci, "si tradurranno in tasse che pagheranno i cittadini grazie ad una gestione dei rifiuti che per ora definiamo "scriteriata", ma che gli esiti delle indagini penali potrebbero definirla "criminale" ".