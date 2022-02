Keu, PCI Empolese Valdelsa: "Il PD ha detto no a commissione ad hoc in Unione dei Comuni"

a simbiosi fra mondo politico e interessi imprenditoriali favorisce, fra le altre cose, la possibilità dell'infiltrazione mafiosa nei vari settori economici. Si comincia con la rinuncia a ogni tipo di programmazione democratica degli investimenti produttivi (nel nome della libertà d'impresa che, secondo le concezioni liberiste imperanti, creerebbe di per sé occupazione) e si continua con l'accurata messa a punto di un quadro legislativo e di un sistema di relazioni fra istituzioni e industriali (anche a livello locale) fatto apposta per rendere le istituzioni il braccio operativo degli interessi economici dei comparti produttivi privati. In questo quadro, al di là degli aspetti penali e della legalità o meno del loro comportamento, assessori, sindaci e ministri svolgono un ruolo centrale nel funzionamento di un sistema di per sé espropriatore degli interessi dei ceti popolari e a volte diretto da logiche malavitose.

La vicenda KEU è un esempio, almeno dal punto di vista politico, di questo sistema. Quanto lo sia anche da un punto di vista penale è compito della magistratura stabilirlo. Alcuni mesi fa il Gruppo Consiliare "Unione a Sinistra" dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa (la cui capogruppo è la compagna Susanna Rovai del PCI) chiese l'istituzione di una commissione speciale dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni, che analizzasse il modo di operare e la "cultura di governo" delle amministrazioni locali dell'Empolese Valdelsa, non per accertare illeciti ma per svolgere un'inchiesta politica che permettesse di riflettere su cosa è consono a una pratica democratica e cosa no nel rapporto fra politica, economia e cittadini. In modo da correggere e prevenire culture e pratiche politico-amministrative che favoriscano lo sviluppo di un'economia non compatibile con i limiti e le finalità che la Costituzione prescrive all'iniziativa privata. Naturalmente la maggioranza PD non ha accettato la costituzione della detta Commissione.

PCI Sezione Empolese Valdelsa