Buongiorno oggi ringrazio Rita che mi ha dato questa ricetta molto buona Lasagne con ragù di lenticchie. Mi ha raccontato che ha realizzato questo piatto per il giorno dell'ultimo dell'anno. Le lasagne sono piaciute tanto ai suoi familiari che hanno richiesto anche una seconda porzione.

Rita è un'ascoltatrice di Radio Lady e spesso nel tempo mi ha dato le sue ricette, è molto brava a cucinare. Rita ha deciso di sostituire la carne con le lenticchie e il procedimento che ha utilizzato per cucinarle è lo stesso che utilizza per il ragù di carne.

Questa ricetta va bene anche per i vegetariani e se si sostituisce il latte con quello vegetale è un piatto anche per i vegani.

Rita mi ha dato anche la foto del piatto finale.

Lasagne con ragù di lenticchie

Ingredienti

400 gr di lenticchie

Una carota

Un sedano

Una cipolla

Doppio concentrato di pomodoro

Mezzo bicchiere di vino rosso

Pasta da lasagne (bianca o verde a piacere)

Parmigiano grattugiato

Per la besciamella

50 gr di burro

50 gr di farina

½ lito di latte

Noce moscata (facoltativo)

Sale e pepe

Preparazione

Lessate le lenticchie. Fate il battuto con tutti gli odori, carota, cipolla, sedano e poi metteteli in una padella con poco olio fate rosolare e poi aggiungete le lenticchie, fate insaporire per qualche minuto, aggiungete il vino rosso, fate sfumare e poi mettete il doppio concentrato di pomodoro e fate bollire fino a che il sugo si ritira un po’, pensate come quando fate il ragù di carne, insaporite con il sale e il pepe. Preparate la besciamella: in un pentolino lasciate fondere il burro a fuoco moderato, unite la farina mescolando con la frusta. Poi versate il latte freddo tutto in una volta continuando a mescolare finché inizia a bollire. Salate, diminuite l’intensità della fiamma. Togliete dal fuoco, regolare se occorre il sale e se volete insaporire un pizzico di noce moscata oppure il pepe. Se la besciamella risultasse troppa soda aggiungete un po’ di latte. Se troppo liquida ponete sul fuoco aggiungendo una noce di burro infarinata. In una teglia mettete sul fono un po’ di besciamella e dopo iniziate a comporre le lasagne: uno strato di pasta di lasagne, besciamella, ragù di lenticchie e poi parmigiano. Ripetere questa sequenza fino ad esaurimento ingredienti concludete con una bella spolverata di parmigiano. Cuocete in forno per 30 minuti circa a 230/250 gradi.

Rita

