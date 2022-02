Modifiche all'accesso alla ZTL in centro storico: recepite alcune richieste

Nuove regole, già in vigore, per l’accesso alla ZTL del centro storico. Un’ora in più di libero accesso per tutti, utile anche per consentire l’ingresso a corrieri e operatori del commercio durante il giorno e una finestra oraria, fino al 31 marzo, per favorire le consegne per l’asporto dei locali presenti in centro durante la sera: ecco le due novità contenute nell’ordinanza pubblicata e già effettiva, così come richiesto anche dagli esercenti del centro storico. I veicoli, adesso, potranno entrare nella Ztl dalle 16 alle 18, e non più fino alle 17, guadagnando così un’ora in più. Resta invariato l’accesso della mattina, dalle 9 alle 11. La sosta però non può avere una durata superiore a 15 minuti: l’orario di inizio deve essere segnalato tramite disco orario.

Inoltre, fino al perdurare dello stato di emergenza nazionale (31 marzo) sarà possibile accedere alla ZTL anche dalle 20 alle 23, per consentire il ritiro del cibo da asporto nei locali pubblici o le attività commerciali del centro storico. In questo caso, però, la sosta potrà essere effettuata solo per il tempo necessario al ritiro dell’ordinazione e comunque non più di 15 minuti: un’ulteriore novità a sostegno delle esigenze delle attività locali.

LE ALTRE REGOLE. Oltre alle modifiche dell’orario di accesso pomeridiano, si ricordano le altre regole per la ZTL del centro storico: è sempre consentito l’accesso ai veicoli autorizzati, intestati a cittadini residenti e attività commerciali e domiciliati all’interno della zona “ZTL”; è sempre consentito l’accesso alla zona “ZTL” ai veicoli a servizio di persone con limitate capacità motorie, autorizzate dalla Polizia Municipale tramite comunicazione da inviare non oltre le 48 ore successive all’accesso; è sempre consentito l’accesso ai veicoli delle Forze di Polizia, autoambulanze, Vigili del Fuoco, a tutti gli automezzi di soccorso pubblico, agli automezzi addetti alla raccolta rifiuti e pulizia strade, oltre ai veicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche; è consentito nei giorni di mercato, l’accesso ai veicoli che svolgono attività di commercio su aree pubbliche, limitatamente dalle 6 alle 15. In tutta la ZTL: divieto di sosta permanente.

La telecamera a presidio dell’accesso della ZTL è già stata impostata sulla nuova ordinanza e nei prossimi giorni saranno installati cartelli appositi per segnalare le modifiche già operative e in vigore.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa