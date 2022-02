Gira su motorino rubato e tenta il furto di due phon, arrestato

Stava girando per Livorno a bordo di un motorino rubato ed è entrato in un supermercato per rubare due phon. Un 25enne di origini nordafricane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per furto. Il giovane si è introdotto ieri (giovedì 3 febbraio) in un supermarket di via Mastacchi, ha spaccato scatole e sigilli di garanzia di due asciugacapelli ed è fuggito. I carabinieri, informati dal personale, sono intervsnuti e lo hanno bloccato. Il 25enne è ai domiciliari. All’arresto per il furto si è aggiunta la denuncia per ricettazione, a causa del possesso del motorino rubato.