Orinano nella fontana e postano il video su Instagram: individuati due giovani a Empoli

Hanno fatto pipì all'interno della Fontana delle Naiadi in piazza Farinata degli Uberti e si sono ripresi con lo smartphone, postando tutto su Instagram. Due giovani sono stati individuati a Empoli dalla polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa: i loro gesti rientrano nella violazione dell’art.726 del codice penale che recita ‘Atti contrari alla pubblica decenza’, un articolo che è stato depenalizzato e che prevede una sanzione che va dai 5.000 euro ai 10.000 euro (3.333 euro col pagamento in misura ridotta).

Il fatto è avvenuto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio. I due giovani hanno orinato nella fontana del Pampaloni e si sono ripresi con gli smartphone. La municipale si è adoperata subito per trovare i responsabili: i due, messi di fronte alle proprie responsabilità, hanno ammesso il gesto.

La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ha commentato l’accaduto "Quando ho visto il video per la prima volta non volevo crederci. Una scena terribile che denota prima di tutto ignoranza e mancanza di rispetto per la comunità. Hanno poi deciso di pubblicare il gesto sui social per farsi vedere e raccogliere qualche like. La sanzione serva di lezione a loro e a tutti quelli che pensano di poter mancare di rispetto al patrimonio pubblico. Ringrazio la Polizia Municipale che si è messa subito al lavoro".