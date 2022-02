Progetto piazza Guerra, plauso dal nuovo comitato per il Teatro il Ferruccio

Alessandro Torcini, presidente del neonato comitato per la raccolta dei fondi, di cui è stato svelato il nome pochi giorni fa – Amici del Teatro il Ferruccio – ha espresso il suo plauso sulla possibilità del Comune di Empoli a concorrere immediatamente a un bando ministeriale con fondi PNRR messo a disposizione dalla Città Metropolitana di Firenze, con un progetto più ampio e complesso che riguarda la rigenerazione urbana dell’intera area di piazza Guido Guerra che contiene tutto l’inserimento urbanistico e architettonico dell’area. Una possibilità che diventa in poco tempo opportunità.

"Questa è una bellissima notizia – ha dichiarato Torcini - che rende ancora più concreto e ricco tutto l'intervento. Questa positiva accelerazione sarà certamente un grande incentivo alla partecipazione dei cittadini che infatti stanno già rispondendo con le prime donazioni, già arrivate a distanza di pochi giorni dalla costituzione del comitato. Si ricorda a questo proposito che sul sito www.teatrodiempoli.it è illustrato l'intero progetto e sono indicate le modalità per effettuare le donazioni".

Un’accelerazione sul percorso di progettazione che vede gli uffici già al lavoro, alla ricerca di figure professionali specifiche del settore per la costruzione del teatro. Tale progetto comporta la variazione di bilancio per 7.000.000 di euro in raccordo con la proposta di partecipazione al bando ministeriale per l’assegnazione di fondi PNRR che prevede un costo complessivo dell’intervento di 10.000.000 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa