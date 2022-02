Quarantenne rapinata dopo calci e pugni in strada, denunciato un uomo. Si cerca il complice

Una cittadina filippina di 40 anni è stata rapinata in strada a Prato, in piazza Sant'Agostino, dopo essere stata colpita con calci e pugni mentre saliva a bordo della sua bicicletta. A rapinarla, secondo la ricostruzione, sarebbero stati due cittadini africani.

A seguito delle indagini è stato denunciato per ricettazione un nigeriano di 33 anni, in Italia come richiedente asilo. È stato trovato dentro un ex ricovero dismesso della Croce Rossa, in via Poggio Secco, dove dormiva con la compagna, una tedesca di 42 anni. Sul posto è stato trovato il telefono sottratto alla 40enne.

L'uomo ha riferito agli inquirenti di aver preso il telefono da un connazionale, su cui si stanno concentrando le ricerche.