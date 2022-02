Recuperata bici rubata da 6.500 euro, due denunce

Una bici da 6.500 euro è stata ritrovata dalla polizia a Firenze, a pochi giorni da un furto in un palazzo del centro. Martedì scorso sono state portate via quattro biciclette dal valore totale di 15mila euro. I ladri sono riusciti a forzare il cancello elettrico dell’edificio e ad appropriarsi dei mezzi. I proprietari hanno chiamato la polizia, che si è messa sulle tracce dei malviventi. Poco dopo hanno individuato un 46enne di origini marocchine, che farebbe parte del gruppo che ha messo a segno il colpo: l’uomo è stato denunciato per furto aggravato in abitazione in concorso con persone al momento rimaste ignote. Ulteriori ricerche hanno poi portato gli agenti sulle tracce di una delle biciclette rubate, la più costosa delle quattro. Il mezzo è stato così recuperato dalla polizia che ha denunciato per ricettazione la persona che l’aveva in uso, un 42enne di origini filippine.