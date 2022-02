Un 21enne è stato denunciato per concorso in rapina a Livorno. Il giovane, di origini nordafricane, ha approfittato di un momento di distrazione del titolare di un negozio in piazza della Repubblica per rubare 15 bottiglie di bitta. Un complice infatti stava minacciando il titolare.

L'intervento dei carabinieri ha consentito l’individuazione e la denuncia di almeno uno dei due, a seguito dell’identificazione avvenuta nel giro di poche ore.