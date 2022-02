Sequestrati denaro e beni per 760mila euro a un imprenditore aretino

Non ha adempiuto agli obblighi fiscali, per questo sono stati sequestrati beni e denaro per 760mila euro a un imprenditore nel settore del commercio di abbigliamento a Arezzo. L’attività della guardia di finanza nasce da un intervento ispettivo dell’Agenzia delle Entrate di Arezzo nei confronti di una società aretina per i reati di omesso versamento di ritenute fiscali e di IVA, per significativi importi, che hanno riguardato il 2016 ed il 2017. Le fiamme gialle sono riuscite a individuare cinque immobili e disponibilità su conti correnti bancari, riconducibili al rappresentante legale e alle società a lui riferibili, su cui applicare il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca. Sono state bloccate somme di denaro per 340mila euro e vincolati diversi immobili abitativi e commerciali, per un valore di oltre 420mila euro, pari al profitto derivante dai reati tributari scoperti.