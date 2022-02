Servizio Civile alla Misericordia di Poggibonsi, iscrizioni ancora aperte

È stata prorogata al 10 Febbraio la scadenza del bando per il Servizio Civile: i giovani tra i 18 e i 28 anni (non compiuti) possono ancora candidarsi per svolgerlo alla Misericordia di Poggibonsi.

“Presso di noi sono disponibili 5 posti, di cui 3 riservati a soggetti in difficoltà economica certificata - ci spiega il Governatore Vallis Berti. Il Servizio Civile, oltre ad offrire l’occasione di un parziale affrancamento economico dalla famiglia, è per i giovani una formidabile opportunità di crescita interiore attraverso la conoscenza diretta del mondo del volontariato e del sociale con gli alti valori di cui questi sono portatori. Sono tanti i giovani – conclude Berti – che terminata l'esperienza del Servizio Civile sono rimasti da noi, consci del ruolo sempre più importante che il volontariato riveste nella società”.

Christian, 19 anni, si è già candidato: ”Voglio fare il Servizio Civile per aiutare il prossimo e sentirmi utile alla gente del mio territorio. Ai miei coetanei dico di mettersi in gioco, vincete paure e ritrosie che è umano si presentino in tempo di pandemia”.

“Il Servizio Civile promuove valori come solidarietà, partecipazione, inclusione. E' un'esperienza che migliora la vita ai giovani - a parlare è Luigi Cervelli, ispettore ai servizi e referente del Bando per la Misericordia - Ne ho visti passare tanti ed è sempre stato così. Chi si vuol candidare può venire a trovarmi in sede tutte le mattine dalle 9 alle 12 per chiarimenti e assistenza nella presentazione della domanda che avviene esclusivamente online”.

Ulteriori informazioni sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e sui canali social della Misericordia.

Fonte: Ufficio Stampa