Tenta il furto ma un residente del condominio lancia l'allarme: denunciato a Firenze

Mentre stava tentando di forzare la porta di alcune case è stato visto da un residente del condominio che ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. È successo ieri sera a Firenze, in via Pierluigi da Palestrina, dove un 25enne è stato denunciato per tentato furto in abitazione.

L'uomo stava provando ad aprire le porte di cinque abitazioni con un cacciavite. Quando è stato fermato il 25enne, senza fissa dimora, aveva ancora con sé lo strumento che stava utilizzando per tentare i furti.