Si ipotizza un pestaggio ai danni di un 35enne, trovato privo di coscienza e con importanti ferite in via Michetti all'Isolotto di Firenze. La polizia indaga su queste ipotesi dopo il ritrovamento all'alba del trentenne. Non si esclude comunque che le ferite possano essere state provocate da una caduta dall'alto. Il trentenne rischia di perdere la vita.