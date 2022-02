Un immobile a Sovigliana per le Pubbliche Assistenze, al voto la proposta

Martedì 8 febbraio 2022 alle 18 in prima convocazione e mercoledì 9 febbraio 2022 alle 21 in seconda convocazione, presso i locali della sede sociale posta in via XX Settembre 17 è convocata, a norma dello statuto, l’assemblea straordinaria delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli con il seguente ordine del giorno:

1) Delibera da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci sul preliminare di acquisto di un terreno posto in Sovigliana (Vinci) per la realizzazione di immobili per scopi propri dell’Associazione, come previsto dall’articolo 16 comma m del vigente statuto associativo.

La partecipazione all’Assemblea, nel rispetto delle vigenti normative, è subordinata al possesso da parte dei soci della Tessera Associativa e del Green Pass rafforzato, che dovrà essere esibito all’ingresso nei locali. Inoltre è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 e rispettare il distanziamento sociale.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione