Use, è tempo di derby per Computer Gross e Scotti Rosa

Crederci. E' questa la parola d'ordine in casa di un'Use Computer Gross più in crisi di risultati che di gioco. Sabato alle 18.30 nel derby in casa del Pino Firenze (arbitri Bernassola di Brescia e Silvestri di Roma) la squadra proverà a riprendersi quanto aveva meritato anche nel recupero di Alba, perso nel finale un po' per le rotazioni limitate, un po' per alcuni episodi che, nei momenti decisivi, sono andati male. Coach Cosimo Corbinelli è il primo a crederci e non a caso, dopo il match di mercoledì, ha speso parole di elogio per la sua squadra. "Certo, abbiamo perso un'altra partita - spiega il tecnico - ma ad Alba cercavo anche delle risposte che la squadra ha dato dopo la sconfitta interna con Legnano. Ai ragazzi devo fare i complimenti per come hanno giocato e per l'atteggiamento che hanno dimostrato una volta di più. Quindi andiamo a Firenze a giocarci la nostra partita certi che, continuando così, i risultati dovranno per forza arrivare".

Firenze viaggia al momento a quota 16 in classifica, ma il dato non è reale visto che ha saltato le ultime due gare e torna così in campo dopo l'ultimo match giocato e vinto il 16 gennaio con Oleggio. Difficile quindi prevedere in che condizione saranno i gigliati che all'andata vinsero al Pala Sammontana per 66-72. Al di là di questo, è soprattutto a se stessa che la Computer Gross dovrà guardare, alla ricerca di quella vittoria che, oltre che per la classifica, sarebbe fondamentale anche a livello psicologico.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

E' l'ora del derby. Nell'inconsueto orario del sabato sera (palla a due ore 20.30, arbitri Gagliardi di Anagni, Culmone di Bologna e Corrias di Cordovado), la Scotti torna al Pala Sammontana per affrontare l'altra toscana della massima categoria, la Gesam Gas Luce Lucca. Una sfida che arriva in un momento delicato per le biancorosse che, oltre all'ultimo posto della classifica, devono ancora superare l'emergenza Covid. "Vediamo come si mettono le cose - attacca coach Alessio Cioni - anche se rusciamo a recuperare qualcuna è ovvio che sono giocatrici post-covid e quindi senza allenamenti nelle gambe. Questo vuol dire che dovremo essere brave a gestire le energie senza abbassare l'intensità. Ci proveremo anche con rotazioni attente qualunque sia la situazione e direi che ci siamo abituati visto che nell'ultimo mese abbiamo avuto ben otto positive faticando, oltre che a giocare, anche ad allenarci in settimana" "Detto questo - prosegue - troviamo una squadra che gioca molto in transizione e tira nei primi secondi, una cosa che ci obbligherà a rientrare in difesa velocemente e difendere forte specie sulle loro tiratrici, in particolare le americane che sono di alto livello. In attacco chiedo alle ragazze di credere nelle nostre possibilità e variare le situazioni alternando tiri e soluzioni interne".

In una classifica naturalmente condizionata dalle tante partite da recuperare, Lucca è al momento la seconda forza del campionato e, al di là di quanto detto sopra, il dato la dice lunga sul valore delle ragazze allenate da coach Luca Andreoli che sono reduci dalla vittoria su Campobasso. Con un roster che presenta un bel mix fra gioventù ed esperienza, arrivano al Pala Sammontana sulle ali di tre vittorie consecutive e con l'obiettivo di bissare il successo ottenuto all'andata quando si imposero al Pala Tagliate per 83-71.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa