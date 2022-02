Vaccini Covid, all'ospedale del Cuore un giorno dedicato ai bimbi tra giochi e numeri di magia

L’Ospedale del Cuore di Massa (Via Aurelia Sud) spalanca le porte per tutti i bambini e le bambine del territorio, per una giornata all’insegna della vaccinazione pediatrica anti Covid- 19.

Ad accogliere i bambini, e a tenere loro compagnia durante i canonici 15 minuti di attesa in seguito alla vaccinazione, i Volontari dell’Associazione Un Cuore Un Mondo e i Magicolieri. L’immancabile Pimpa, il cagnolino colorato che ha attraversato le vite di tutti, grandi e piccini, in una veste nuova in occasione della vaccinazione pediatrica: Armando, l’omone con i baffi e il cappello, inietta una piccola dose di vaccino anti Covid-19 ad una Pimpa sorridente. Ma non è finita qua: numeri di magia, carte, bolle di sapone, grandi cappelli dai quali fuoriescono gli oggetti più impensabili, grazie ai Magicolieri. Libri da sfogliare e da leggere, colori di tutte le fattezze, fogli bianchi da riempire, giochi di ogni tipo, grazie ai Volontari di Un Cuore Un Mondo.

Una giornata di vaccinazione, ma anche di sorrisi e di giochi, oltre che di prevenzione. Appuntamento per domenica 6 febbraio, dalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio alle 18, per i bambini dai 5 agli 11 anni, agli ambulatori posti al piano terra dell’ingresso principale dell’Ospedale, potendo accedere direttamente, anche senza prenotazione, oppure prenotandosi sul portale Regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

Il personale della Monasterio, sanitario e non, ha risposto con entusiasmo alla chiamata, aderendo, mettendo a disposizione gli spazi, e prestando il proprio servizio in gran numero per la giornata di «Open Day», con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle famiglie. Quella di domani (domenica), si inserisce infatti fra le molte delle Aziende Ospedaliere, in occasione della campagna vaccinale straordinaria organizzata dalla Regione Toscana per i più piccoli.

"Lanciamo un appello a tutte le famiglie – commenta il Direttore Generale della Fondazione Monasterio, Marco Torre – affinché partecipino a questa iniziativa. La vaccinazione anti Covid-19 ci consente di fare un passo in avanti verso la normalità, proteggendo anche i bambini, in modo sicuro ed efficace, dalle manifestazioni più gravi della malattia. Siamo molto felici di poter dare il nostro contributo e ci auspichiamo una grande partecipazione".

Fonte: Fondazione Monasterio - Ufficio stampa