Abetone Cutigliano Città Toscana 2022

“La nostra Regione è davvero una ricchezza infinita. Cultura, turismo e sport. Un tridente che può e deve essere vincente per la nostra Toscana” ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo alla conferenza stampa di presentazione di Abetone Cutigliano Città Toscana dello Sport 2022. “La Regione ci sta lavorando da anni, direi da decenni. Ha fatto la sua parte proponendo questo riconoscimento e stanziando un importante contributo che Abetone e Cutigliano si sono guadagnati sul campo, per merito, con impegno, organizzazione. Ritagliandosi il loro posto come una delle località sciistiche e per il turismo di montagna più importante del Paese, oltre che della Toscana”. “Il riconoscimento di Città Toscana dello Sport 2022 arriva dopo due anni tremendi a causa della Pandemia. Stagioni in cui il settore ha subito una crisi ai limiti della sopportazione. Vuol essere il riconoscimento delle Istituzioni e un segno di rilancio per tutta l’area. Ma anche un primo passo verso la valorizzazione di aree più periferiche che hanno potenzialità e grande dinamicità da esprimere” ha aggiunto.

Il programma, ricco di tantissimi eventi conferma Abetone Cutigliano come territorio che offre molteplici opportunità e che vede la presenza di due comprensori sciistici, quello di Abetone e della Doganaccia, per un totale di 65 chilometri di piste, oltre 500 di sentieri tracciati, due bike park, centri sportivi e la possibilità di cimentarsi in tantissime discipline come l'arrampicata sportiva, l'orienteering, il parco avventura e il bob su rotelle.

Il titolo attribuito ad Abetone Cutigliano non riguarda solamente lo sport ma si svolgeranno anche tante iniziative da poter fare all’aria aperta come gli street food nei boschi, al fresco degli alberi assaporando la natura, o le feste folcloristiche senza dimenticare le tradizioni, che hanno portato questo territorio ad essere uno dei più amati e frequentati della Toscana. Durante l’anno verranno anche organizzati festival e concerti in quota, per godere dei bellissimi panorami con sottofondo musicale. Grazie poi alla storia che ha marchiato questo territorio sarà possibile visitare il circuito museale composto da 6 siti: il centro espositivo del Palazzo dei Capitani a Cutigliano con mostre che si alterneranno durante tutto l’anno; il Museo della Gente a Rivoreta e il Museo della Linea Gotica a Pianosinatico con i bunker della seconda guerra mondiale, l’Orto botanico e la Casa di Beatrice, la poetessa pastora di Pian degli Ontani.

Negli ultimi anni è stato anche aperto il nuovo Museo dello Sci ad Abetone dove si può visitare anche la medaglia d’oro di Zeno Colò nell’anno del suo settantesimo anniversario dalla vittoria di Oslo.

Lo sport rimane comunque una delle maggiori attrazioni: durante l’anno saranno infatti migliaia gli atleti di tutte le età e di tutto il mondo che si sfideranno sugli sci, nel basket, sulle biciclette, a corsa e nei rally automobilistici. Un’occasione che porterà tanti turisti a scoprire le bellezze del territorio sia in inverno che in estate, godendosi i bellissimi panorami presenti e trovando molte opportunità di divertimento.

Il simbolo che per tutto l’anno verrà associato a questo titolo è stato creato da Mariasole Giannini, studentessa del liceo artistico Petrocchi di Pistoia che, conoscendo molto bene il territorio in cui lei stessa vive, ha colto gli elementi più importanti unendoli in un unico logo: le logge di Cutigliano, la piramide di Abetone, lo sciatore per lo sport e il campione olimpico Zeno Colò.

“Durante tutto il 2022, anno della Città Toscana dello Sport, abbiamo un programma di circa mille eventi che metteranno in risalto tutte le possibilità che il nostro territorio sa offrire” ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale di Abetone Cutigliano e consigliere regionale Diego Petrucci. “Si svolgeranno più di cinquecento eventi outdoor tra ciaspolate, trekking e molto altro insieme ai tanti festival, street food e sagre paesane per chi vuole trascorrere qualche giorno divertendosi in montagna. Queste iniziative - ha continuato - porteranno migliaia di atleti di tutte le età e da tutto il mondo nel nostro territorio e non solo, anche turisti e famiglie che con l'occasione potranno scoprire tutto ciò che la nostra montagna ha da offrire”.

“Oggi siamo qui, all'interno del Palatenda di Abetone, a presentare ufficialmente la nostra nomina insieme alle istituzioni regionali, che ringraziamo per essere presenti e per il loro sostegno”. Ha dichiarato Marcello Danti sindaco di Abetone Cutigliano. “Un ringraziamento speciale vogliamo anche rivolgerlo a Mariasole Giannini per aver realizzato il logo di Abetone Cutigliano Città Toscana dello Sport che ci accompagnerà per tutto l'anno. Siamo molto felici e orgogliosi e sentiamo il peso della responsabilità di questo mandato che ci è stato affidato in un anno così importante per il nostro territorio. Il 19 febbraio del 2022 ricorre infatti il 70esimo anniversario della vittoria di Zeno Colò alle Olimpiadi di Oslo” ha ricordato Danti.

“Sicuramente si tratta anche di una spinta per la ripartenza - ha dichiarato Andrea Formento assessore allo Sport e alle attività produttive del Comune di Abetone Cutigliano - che va a toccare tutte le località del nostro territorio con tutto ciò che hanno da offrire a partire dal turismo bianco della Val di Luce, Abetone e Doganaccia passando per le camminate della Valle del Sestaione, per i poli museali e il borgo Medievale di Cutigliano. Sarà un anno ricco di eventi e di occasioni per scoprire le bellezze che il nostro territorio ha da offrire”.

All’evento erano presenti anche il presidente della Regione Eugenio Giani e i consiglieri regionali Luciana Bartolini, Alessandro Capecchi e Marco Stella.

Gli eventi in programma

14-15-16 gennaio: Freerider Sport Events

25-26-27-28 gennaio, Abetone: Gare FIS

29-30 gennaio, Abetone: Coppa Italia Master

6 – 13 – 20 – 27 febbraio, Doganaccia: UISP “neve bimbi”

15-16 febbraio, Abetone: Grand Prix Italia - FIS maschile

17-20 febbraio, Abetone: Coppa del Mondo FIS Cittadini

Sabato 19 febbraio: 70esimo anniversario vittoria olimpica Zeno

26 febbraio, gara di Sci Alpinismo in notturna dalla piazza di Abetone alla Selletta

26 febbraio/ 1 marzo, Abetone: FIS cittadini

26/27 febbraio – 4/5/6 marzo: Sghiando - Manifestazione e gara di Sci Vintage

5 marzo, Gara di Slitte

12 – 13 marzo: “La Montagna Accessibile” ASI Associazioni Sportive Sociali Italiane: “Montagna Sociale” Gara dimostrativa di Sci Paralimpico

12 – 13 Marzo: OMAR osservatorio malattie rare “Sci e Montagna per Tutti”

13 marzo Festival Sci Alpinismo

19-20-21-22-23 marzo, Abetone: Campionati Italiani Allievi Ragazzi

25 marzo Trofeo Fabio Danti

26 marzo / 2 aprile: 40esimo Pinocchio Sugli Sci

8-9 aprile, Abetone: FIS Finali Master Cup

15 maggio UISP Abetone Nordicwalking

22 maggio “Abetone Verticale”

28 – 29 maggio Abeti Racing: “Rally degli Abeti e dell’Abetone”

2-3-4-5 giugno: Torneo di Calcio - Memorial Carluccio Ceccarelli

12 giugno Doganaccia Trail

13 giugno / 2 luglio Torneo di Calcio a 5 - Decimo Memorial Francesco Mattana

26 giugno Ultramarathon Pistoia - Abetone

3 / 9 luglio Gek Galanda Camp

9-10 luglio Pian degli Ontani, “Speed down Corsa dei Carretti in discesa” valida per Campionati Italiani

17 luglio – Corsa ciclistica: Prato – Abetone

17 luglio Cutigliano, Corsa dei Capitani

24 luglio, Pian degli Ontani: Vertical di San Daniele

30 luglio Super Trail La Via dei 4 Passi

15 agosto Pian degli Ontani, Scarpinata del Fattucchio

28 agosto Abetone, Abetone Dynamo Trail

4 settembre: Doganaccia, Doganaccia Verticale

12 agosto ASI, Associazioni Sportive Sociali Italiane: “Fausto Coppi sui tornanti dell’Abetone”

22 agosto/ 10 settembre, Casotti di Cutigliano: Ritiri e Camp Squadre di Calcio Giovanile

17 settembre “Uisp: donne e sport, diritti e opportunità”

28-29-30-31 ottobre e 1 novembre: Partecipazione a Modena Ski Pass

6 novembre: Scuderia Ferrari Club Cutigliano: XXV° Premio dello Sport

10 dicembre: Una Vita per la Montagna Memorial Gaetano Coppi