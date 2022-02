Agricoltura, Stella (FI): "Applicare accordo su prezzo latte, allevatori Toscana in crisi"

"Occorre assolutamente applicare l'accordo sul prezzo del latte alla stalla. Gli allevatori del nostro territorio, in particolare in Mugello ma in generale in tutta la Toscana, sono in crisi e il comparto rischia il collasso. L'insufficiente remunerazione del latte agli allevatori, 0.36 euro al litro, insieme ad un aumento dei costi soprattutto quelli energetici, ha provocato la chiusura di un numero elevato di aziende e minaccia seriamente la sopravvivenza dell'intero settore". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Sono passati ormai tre mesi dalla firma dell'intesa tra allevatori, industria della trasformazione e grande distribuzione, in base al quale la Gdo si impegna a riconoscere un premio che viene corrisposto alle imprese della trasformazione, che a loro volta lo riversano integralmente agli allevatori, sino a 3 centesimi di euro al litro di latte, con una soglia massima di intervento pari a 0,41 euro al litro. E' urgente che tutti i soggetti coinvolti applichino l'accordo".