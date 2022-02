Biblioteca di Empoli, nuova settimana di iniziative

Anche per la prossima settimana la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli prosegue con le iniziative in Sezione Ragazzi in modalità on line sulla pagina Facebook dedicata.

Immancabili i punti a maglia delle sferruzzatrici con il loro ‘The best of’; l’appuntamento con le letture dell’Ora del Racconto che saranno coccolose e il laboratorio creativo del fare pensando alle maschere del Carnevale.

Il lunedì il Gruppo “Sferruzza, Sferruzza” torna con i loro consigli e i tutorial sulla maglia, l’uncinetto e tutto l’universo del “ferri e filo”. Presto in arrivo, dal prossimo mese, i nuovi video “Gli inediti di Sferruzza, Sferruzza”, da non perdere.

Il martedì pomeriggio c’è “L’Ora del Racconto” alle 17 e il sabato pomeriggio, sempre alle 17, un laboratorio speciale: “L’Ora del fare: Màscherati con… un libro!”

In occasione del Festival di Sanremo è stata allestita una vetrina di libri e cd a tema sulla manifestazione canora e sui cantanti e musicisti che negli anni si sono susseguiti sul palco dell’Ariston. In Sezione Ragazzi sullo ‘scaffalino’ espositivo una serie di libri e albi illustrati a tema musicale.

ll mese di febbraio è il mese dell'amore e del Carnevale. È stato l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 sulla parità di genere come tema delle iniziative.

Nel mese del Carnevale e dell’amore sarà bello cercare di entrare nei panni dell'altro e pensare a gesti d’amore, contro la violenza.

Ecco il programma per la settimana dal 7 al 13 febbraio:

Lunedì 07 febbraio, alle 17,

The Best of SFERRUZZA, SFERRUZZA ON-LINE

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza ci ripropone i video tutorial più apprezzati, un “the best of” che ci guiderà nella creazione di bellissimi manufatti con lana, ferri, uncinetto e molto altro.

Martedì 08 febbraio, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO ON-LINE

ll 14 febbraio sarà San Valentino anche se per noi della Torre del Racconto è sempre il momento giusto per le coccole!

La bibliotecaria Antonella Toso ci delizierà con tante letture “coccolose” e vi aspetta quindi martedì pomeriggio on-line su questa pagina!

La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 12 febbraio, alle 17,

L’ORA del FARE: Màscherati con… un libro!

La bibliotecaria Alessandra Checcucci ci guiderà in questo laboratorio sui travestimenti, in cui vedremo alcuni libri molto curiosi e proveremo a creare insieme alcune maschere carnevalesche!

Per bambini dai 3 ai 6 anni.

Tutte le iniziative in presenza sono per il momento sospese in attesa che possano essere di nuovo svolte.

Vi ricordiamo che da lunedì 10 gennaio, per accedere alla biblioteca e all’archivio storico, è obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato. C’è inoltre l’obbligo di indossare mascherine FFP2 o FFP3 per chi utilizza le postazioni studio o al computer.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa