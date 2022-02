Coronavirus, stabili i casi tra Empolese Valdelsa e Cuoio

Rimangono stabili i casi di Coronavirus nel Comprensorio del Cuoio e nell'Empolese Valdelsa, sono di poco superiori a quelli di ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono 354 i casi registrati nell'ex Asl 11, per la precisione 242 nella parte in provincia di Firenze e 112 in quella pisana. Di seguito il report comune per comune.

Empolese Valdelsa 242

Montelupo 29

Castelfiorentino 31

Montaione 6

Certaldo 24

Gambassi 7

Cerreto Guidi 15

Empoli 64

Fucecchio 29

Vinci 18

Montespertoli 11

Capraia e Limite 8

Zona del Cuoio 112

San Miniato 56

Montopoli 11

Santa Croce 19

Castelfranco 26