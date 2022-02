È stato intitolato a 'Gino Strada e Teresa Sarti' il Palazzo comunale di Quarrata

Oggi, sabato 5 febbraio, si è svolta la cerimonia di intitolazione del palazzo comunale di Quarrata a Gino Strada e Teresa Sarti. L’iniziativa, che si è svolta in piazza della Vittoria a partire dalle ore 16.30, ha visto la partecipazione di tante persone, cittadini di Quarrata e volontari provinciali di Emergency.

A scoprire la targa dedicata ai due fondatori di Emergency sono stati il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ed il coordinatore regionale di Emergency Gabriele Pardo.

L'intitolazione fa seguito all’approvazione, nel corso del consiglio comunale dello scorso 30 settembre, della mozione presentata da Partito Democratico, Noi per Quarrata e Movimento Cinque Stelle, con la quale si chiedeva, appunto, di dedicare l’edificio comunale ai due fondatori di Emergency.

“Come ho avuto modo di affermare in altre occasioni – ha spiegato il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti - Teresa Sarti e Gino Strada hanno speso la loro vita a favore dell’altro ed in particolare del più debole, a prescindere dalla sua appartenenza, cultura, idee, religione, etnia. Con questa intitolazione facciamo nostro il loro messaggio, a favore della pace, contro la guerra e per il diritto alle cure mediche per tutti: un messaggio, che credo debba essere da chiunque condiviso. La loro è stata una missione laica, che ha unito l’azione concreta per un’assistenza sanitaria gratuita e di qualità nei più tragici teatri di conflitto e di povertà del mondo, ad una costante e schietta denuncia degli orrori della guerra e un’azione di sensibilizzazione dei governi e dell’opinione pubblica sulle tragiche conseguenze dei conflitti, al fine di promuovere una diffusa cultura della Pace. Ricordo ancora l’intervento di Gino Strada in occasione della Marcia della Giustizia del 2002 a Quarrata, quando tuonò contro le guerre in medio oriente, a partire proprio dall’Afghanistan: proprio per mostrare i molti anni di presenza di Emergency in Afghanistan ospitiamo da oggi, per un mese, nel nostro palazzo comunale, una mostra sul tema".

In occasione dell’intitolazione del Palazzo comunale è stata infatti inaugurata anche la mostra fotografica sui 20 anni di presenza di Emergency in Afghanistan all’interno della prima stanza di ingresso del Palazzo Comunale di piazza della Vittoria. L’esposizione rimarrà allestita fino al 5 marzo e sarà visibile a chiunque entri nell’edificio comunale, anche solo per una commissione o una richiesta di informazione agli sportelli al pubblico presenti. Ogni sabato mattina, inoltre, i volontari di Emergency Pistoia saranno presenti in piazza della Vittoria per far provare a chi lo vorrà alcuni particolari visori multimediali, grazie ai quali è possibile vivere un’esperienza virtuale, spostandosi a 360° all’interno del centro chirurgico di Kabul e delle storie dei suoi pazienti.

Sulla targa apposta sulla facciata del palazzo comunale sono riportate le seguenti frasi:

Gino Strada (1948 – 2021) è stato tra i fondatori di Emergency e anima dell’associazione. Ha operato, come medico e chirurgo, nei principali teatri di guerra del mondo.

Teresa Sarti (1946 – 2009) è stata presidente di Emergency dal 1994 (anno della fondazione dell’associazione umanitaria) fino alla sua morte.

Teresa Sarti e Gino Strada hanno dedicato la loro vita a favore dell’altro ed in particolare del più debole e bisognoso di cure. Attraverso l’associazione umanitaria Emergency, hanno offerto un pronto soccorso ed un’assistenza sanitaria gratuita e di qualità nei più tragici teatri di guerra e di povertà del mondo, denunciando al contempo gli orrori della guerra al fine di promuovere una diffusa cultura della Pace.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa