Approvata mozione in sostegno a Ciatti, FdI-Cdx Empoli: "La giustizia deve prevalere"

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di fine gennaio è stata approvata, a larghissima maggioranza (tutti favorevoli, tranne due astenuti) una mozione, presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, di solidarietà e supporto riguardo la vicenda di Niccolò Ciatti, il giovane scandiccese che, nell’estate del 2017, fu brutalmente ucciso da tre ceceni in Spagna, davanti una discoteca, sotto gli occhi increduli di decine di persone.

“Pensiamo che l’approvazione della mozione sulla giustizia per Niccolò Ciatti a Empoli, sia nelle premesse che nelle impegnative principali sia un segnale importante che dimostra che anche Empoli vuol stare vicino alla famiglia Ciatti e a tutte quelle istituzioni che si stanno adoperando, ormai da cinque anni, per un giusto e rigoroso processo nei confronti dei tre presunti assassini di Niccolò “. Questo il commento dei consiglieri Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese.

“Proprio in questi giorni - spiegano i tre consiglieri - è iniziato il processo che, a Roma, vede imputato uno dei tre ceceni, quello estradato dalla Germania in Italia ma poi, purtroppo, scarcerato per un vizio di procedura.”

“Crediamo che, nonostante le mille difficoltà e le lungaggini e gli ostruzionismi dei sistemi giuridici degli altri paesi europei coinvolti nella vicenda di Niccolò Ciatti, - concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese - alla fine la giustizia debba prevalere. Ringraziamo dunque sindaco e consiglieri che hanno, con convinzione, votato un documento che vuol essere stimolo per un giusto processo e pene esemplari per chi ha tolto la vita, per futili motivi, a un giovane del nostro territorio, un ragazzo onesto, lavoratore, che aveva ancora tutta una vita da vivere dignitosamente.”

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli