Festa dell'Unicorno 2022, Vinci pronta a ripartire: ecco le date

Festa dell'Unicorno 2022, Vinci dice ok. Si farà e sono state rese note le date del festival fantasy più importante d'Italia. Dopo lo stop a causa del Covid-19 nell'estate 2020, si pensava che il 2021 potesse essere l'anno del ritorno ma anche la scorsa estate è stato bloccato tutto. Adesso Vinci è pronta, la Festa dell'Unicorno 2022 si farà.

Le date da segnare sul calendario sono tre, nell'ultimo weekend di luglio: venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 luglio. Il borgo di Vinci si animerà con 7 aree tematiche e oltre 300 spettacoli da suddividere nei giorni dell’evento seguendo le normative sulla sicurezza che saranno in vigore nella prossima estate.

Il programma sta prendendo forma in queste settimane e già ci sono le prime conferme che riguardano alcuni capisaldi dell’evento degli scorsi anni e alcune novità che saranno svelate nei prossimi mesi. L’obiettivo degli organizzatori è chiaro: "Far tornare il pubblico ad emozionarsi tra le strade e le piazze in mezzo a spettacoli, concerti e creature fantastiche che invaderanno il centro di Vinci".

"Due anni di assenza per una manifestazione così sono un tempo infinito. Appassionati del genere, turisti e visitatori hanno dovuto rinunciare all’evento che negli anni precedenti aveva fatto registrare un’affluenza record di pubblico nel borgo vinciano. In una situazione pandemica ancora incerta, l’unica sicurezza da parte degli organizzatori è la consapevolezza della necessità di rimettere in moto la macchina organizzativa per poter garantire un’edizione estiva con ospiti e spettacoli di qualità" scrivono dall'organizzazione. Non rimane che attendere l'estate per riassaporare la Festa dell'Unicorno a Vinci.