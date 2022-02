Furto con pistola giocattolo in piena notte a Firenze

Furto in piena notte a Firenze. Alle ore 03.30 circa è giunta alla polizia una richiesta d’intervento da parte di un 21enne. Questi ha riferito di trovarsi in piazza del Mercato Centrale e di aver subito la rapina del proprio telefono cellulare da parte di un uomo straniero armato di pistola giocattolo con tappo rosso. Il giovane non ha saputo fornire una descrizione del malvivente. Il fatto era accaduto poco prima nella vicina via Gomitolo dell’Oro mentre si trovava da solo. Indagini in corso dai carabinieri.