Gli nega di entrare nel locale, scatta la rissa a colpi di sedie

Il proprietario del locale gli ha vietato l'ingresso ed è scoppiata la rissa. È accaduto all'esterno di un locale pubblico della zona del Soccorso a Prato. I tre giovani, di 22, 25 e 26 anni, due marocchini e un albanese, già ubriachi, avrebbero chiesto insistentemente di entrare e al rifiuto hanno iniziato a lanciare oggetti raccolti per strada. Il titolare, un ventiquattrenne residente a Prato, ha quindi immediatamente chiamato i soccorsi. Intanto intorno alla scena si erano radunate numerose persone attirate dalla confusione. Così all'arrivo dei poliziotti, molti dei presenti, approfittando del caos, hanno iniziato una violenta rissa, utilizzando come armi i tavolini esterni e le sedie del locale.

I tre giovani sono stati intercettati nelle vicinanze a bordo di un'auto, condotta da un loro amico che sarebbe estraneo ai fatti. I tre avevano ferite da arma da taglio e il volto tumefatto, oltre ai vestiti macchiati di sangue e alcol. Il proprietario del locale ha riconosciuto i tre.

Nei loro confronti scattata poi la denuncia per rissa, danneggiamento, possesso ingiustificato di strumento atto all'offesa e lesioni aggravate. Gli accertamenti proseguono per identificare tutti i partecipanti alla rissa. Il questore di Prato Giuseppe Cannizzaro ha emesso nei loro confronti dei tre anche il Dacur, ovvero il Daspo urbano, per la durata di un anno, che impedirà ai tre giovani l'accesso al centro della città.