Gran vittoria in casa per Basket Castelfiorentino

Secondo squillo consecutivo per il Basket Castelfiorentino che a distanza di sette giorni, dopo la vittoria sul Junior Basket Pistoia, si impone anche sul Wolf Pistoia nel recupero della seconda giornata di ritorno, confermando dunque le buone indicazioni emerse al rientro dopo la sosta. Il finale al PalaGilardetti racconta una gara senza storia: 88-38 il punteggio al quarantesimo, divario raggiunto grazie ad una prova corale della formazione castellana, che ha ritrovato Giuntini e Ulivieri, pur di fronte ad un Wolf in piena emergenza, sceso in campo con sole cinque giocatrici a referto.

Ne è emersa una gara rimasta in equilibrio giusto il tempo del primo quarto, con Pistoia partita forte e le gialloblu che hanno sofferto l’aggressività delle ospiti, tanto che al 10′ il tabellone segnava perfetta parità (14-14). Poi, dalla seconda frazione, Lucchesi e compagne hanno alzato l’intensità difensiva e scavato il solco. Con buoni attacchi, e spinte da una Bellantoni da 28, hanno piazzato un break di 29-8 che ha mandato le squadre all’intervallo sul 43-22 e con la sfida incanalata. Nella ripresa le ospiti, che hanno iniziato ad accusare la stanchezza, si sono chiuse a zona, ma l’attacco castellano non si è lasciato sorprendere è così, dopo il 60-27 del 30′, nell’ultima frazione è bastato amministrare.

Una vittoria importante che permette alle gialloblu di superare in classifica le dirette concorrenti e di riscattare la sconfitta subita all’andata ribaltando anche la differenza canestri (67-65 il finale a Pistoia).

BASKET CASTELFIORENTINO – WOLF BASKET PISTOIA 88-38

Parziali: 14-14, 43-22 (29-8), 60-27 (17-5), 88-38 (28-11)

Tabellino: Banchelli 20, Andries 5, Giuntini 9, Calugi 7, Malquori 5, Bellantoni 28, Aramini 12, De Felice 2, Ulivieri, Caparrini, Lucchesi. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Agnorelli di Poggibonsi.