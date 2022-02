Il sindaco Nardella positivo al Covid, l'annuncio sui social: "Sto bene, solo lievi sintomi"

"È toccato anche a me cari amici. Purtroppo sono risultato positivo dopo un tampone fatto per partecipare ad un evento istituzionale". Con questo messaggio postato sui suoi canali social accompagnato da un selfie, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha reso noto di essere risultato positivo al Covid-19.

Fortunatamente il primo cittadino non avrebbe particolari sintomi: "Grazie ai vaccini ho solo qualche lieve sintomo e posso sentirmi tranquillo e fiducioso. Da oggi lavoro da casa. L’impegno per la nostra Firenze non si ferma".