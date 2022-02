Incidente durante una escursione, muore 45enne residente nel Fiorentino

Una donna, 45 anni residente nel Fiorentino, è morta nella tarda mattinata di oggi durante un'escursione sull'Appennino tosco-emiliano, nel Bolognese. Chiara Limina, questo il suo nome, era insieme ad alcuni amici per una camminata ai Balzi dell'Ora, al Corno alle Scale. Da quanto appreso era con un gruppo partito dal rifugio Cavone, verso il monte passando dalla Valle del Silenzio

Arrivati alla Croce del Corno la 45enne, per cause al vaglio dei carabinieri, è scivolata precipitando per diversi metri. Si indaga sulla dinamica. Sono in corso le operazioni per il recupero della salma.