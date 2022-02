Scontro frontale sulla Montagna Pistoiese, muore 68enne

Una donna di 68 anni è morta in un incidente in provincia di Pistoia. Ancora sono ignote le cause, ma la donna ha perso la vita poco dopo le 10 di oggi, sabato 5 febbraio, nel comune di Pistoia, verso Bionzana.

La strada statale 66 “Pistoiese”, è chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni al km 52,200. Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono stati coinvolti due veicoli, a seguito di uno scontro frontale.

Il traffico è deviato temporaneamente sulla viabilità provinciale al km 49,500 in direzione San Marcello Pistoiese e al km 53,000 in direzione Pistoia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.