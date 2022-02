Olivo, come valorizzarlo? Incontro in biblioteca a Vinci

Tradizione, cultura, economia. L’olivo, una pianta che caratterizza il territorio toscano e del comune di Vinci, raccontando la sua storia sociale e agricola, racchiude tutto questo.

“L’olivo: un patrimonio da difendere e valorizzare” è il titolo scelto per l’incontro promosso e realizzato dal Club per l’Unesco di Vinci, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vinci, in programma sabato 12 febbraio alle 15.30 alla biblioteca Leonardiana.

L’iniziativa si collega alla “Giornata internazionale dell'olivo”, indetta dal Consiglio Esecutivo dell’Unesco nel 2019. E celebra l’olivo, simbolo dei nostri paesaggi rurali conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, e leva imprescindibile per l’economia. Il convegno rappresenta l’occasione per ribadire l’importanza della conservazione dei sistemi agricoli che garantiscono produzioni di qualità, delle conoscenze tradizionali, dei legami culturali e della biodiversità, necessaria per lo sviluppo di modelli di agricoltura sostenibile che hanno dimostrato di sapersi evolvere di fronte ai grandi cambiamenti climatici e socio-economici di questi anni.

“Proteggere e valorizzare l’olivo è fondamentale per il nostro territorio – rimarca Paolo Frese, assessore del Comune di Vinci con delega alle attività produttive, agricoltura e valorizzazione paesaggistica del Montalbano - per la manutenzione del crinale del Montalbano e per le ricadute economiche che la tradizione della coltura dell’olio extravergine d’oliva riveste per la nostra economia, sia per le aziende coinvolte direttamente nella lavorazione e nella vendita, che per gli enti del turismo. Per questo – aggiunge Frese – l’Amministrazione Comunale di Vinci promuove e organizza nel corso dell’anno una serie di iniziative che possano portare sempre più persone a conoscere e avere a cuore il mondo dell’olivo e dell’olio”.

All’incontro parteciperanno il professor Massimo Vincenzini (Presidente dell’Accademia dei Georgofili), il professor Riccardo Gucci (Docente dell’Università di Pisa e Presidente dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio), il dottor Marcello Bonechi (Vice Presidente-Vicario dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio) e il dottor Alessandro Bandinelli (Presidente dell’Associazione del Bio-Distretto del Montalbano).

Per partecipare all'incontro sarà necessario esibire il green pass. Preferibile la prenotazione: telefonare all'ufficio turistico comunale (0571 933285) tra le 10 e le 18.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa