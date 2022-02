Incontro su Renato Fucini alla biblioteca Forteguerriana

“Leggere, raccontare, incontrarsi…”, il ciclo di incontri su storie e libri di autori pistoiesi, riprende in biblioteca Forteguerriana martedì 8 febbraio, alle 17 con un incontro dedicato a Renato Fucini. Il calendario di appuntamenti è organizzato in collaborazione con la biblioteca San Giorgio e andrà avanti fino a giugno.

Il libro al centro dell’incontro di martedì si intitola ‘Le sogliole di Renato Fucini’ (a cura di Simone Fagioli, edito da Effigi) e raccoglie anche quattro lettere inedite e un saggio di Marino Biondi, che interverrà alla presentazione insieme al curatore.

Renato Fucini è stato poeta, romanziere e giornalista, noto in Europa e America con i suoi racconti e le poesie. Il volume, pubblicato in occasione dei cento anni dalla sua morte, raccoglie le analisi critiche della sua scrittura in Italia, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, le traduzioni dei suoi racconti e delle poesie pubblicate in varie lingue e alcune lettere inedite conservate nella biblioteca Forteguerriana. Il libro, oltre ai testi meno noti o mai pubblicati in Italia sia di Fucini che di altre autorevoli voci, contiene un’introduzione del curatore che guida il lettore attraverso simbologie e mitologie di questo autore e un saggio del critico e docente universitario Marino Biondi, che approfondisce il valore di Renato Fucini analizzandone la poetica tra luci e ombre.

Simone Fagioli è ricercatore di formazione antropologica. Collabora con enti pubblici e privati per ricerche sui temi della nascita e sviluppo dell'industria; è socio di vari enti e associazioni che operano nel campo dell'economia e curatore di archivi privati. Numerose le sue pubblicazioni.

