Lavori di riasfaltatura in 14 strade di Quarrata

Sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi di completa riasfaltatura delle strade comunali di Quarrata: un’opera da 850mila euro interamente finanziata con risorse del Comune di Quarrata.

Quattordici, in tutto, le strade interessate dal programma di manutenzione e di rifacimento del manto: iniziati lunedì 31 gennaio, nel corso della settimana sono già stati realizzati gli interventi in via Boschetti e Campano, riasfaltata in più tratti, e in via Trento. Lunedì 7 febbraio il cantiere si sposterà in via della Libertà per poi proseguire su tutte le altre strade: via De Gasperi (due tratti), via Galigana (tratti), via Vecchia Fiorentina I tronco in zona Magia, via Bel Riposo, via Lucciano, via Ricasoli, via Marco Polo, via del Pollaiolo nei pressi del Tennis Club ed il parcheggio a servizio dell’impianto sportivo comunale, via Vecchia Fiorentina in zona Valenzatico (tra le intersezioni con via del Cantone e via Bottaia), il parcheggio Modesta Rossi.

“Le opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali – spiega il vicesindaco di Quarrata con delega ai lavori pubblici Gabriele Romiti – sono tra le attività basilari che spettano ai comuni e personalmente le ritengo fondamentali perché vanno ad incidere sia sul decoro della città che sulla sicurezza stradale. Come Amministrazione comunale tutti gli anni, con l’approssimarsi della primavera avviamo alcuni interventi di manutenzione delle strade, investendo anche ingenti risorse, così da arrivare, poco alla volta, a tutte le strade che ne hanno bisogno. Con questo intervento andremo a dare risposta ad ampie zone del nostro territorio, con l’impegno a proseguire ad investire in questo senso”.

L’intervento complessivo di asfaltatura ha preso il via questa settimana e si concluderà entro la fine del mese di marzo.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa