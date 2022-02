"Le maschere più belle di Capraia e Limite": il concorso fotografico di Carnevale online per bambini

Parte a Capraia e Limite il concorso online di Carnevale intitolato“LE MASCHERE PIU’ BELLE DI CAPRAIA E LIMITE".

Purtroppo, anche nel 2022, a causa della situazione attuale

dell’epidemia da Covid-19, non sarà possibile organizzare carri e feste in presenza, onde evitare assembramenti, e la Pro Loco Capraia e Limite ha dunque pensato a una modalità alternativa finalizzata a far vivere comunque il Carnevale ai bambini.

Il contest, che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, mira a coinvolgere le bambine e i bambini dei quali, mascherati/e con un costume di carnevale, saranno inviate le fotografie alla Pro Loco, allegando la liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione delle immagini di minorenni firmate dai genitori e/o tutori legali. Le immagini per le maschere di carnevale con minorenni, senza la liberatoria, non verranno pubblicate.

Foto e liberatoria ( che vale da consenso alla pubblicazione) vanno inviati via mail a prolococapraiaelimite2021@gmail.com inserendo il nominativo, la residenza, il numero di telefono. I dati saranno gestiti dalla Pro Loco rispettando la normativa sulla privacy prevista dal GDPR 2016/679.

La liberatoria si trova al presente link:

https://drive.google.com/file/d/1eQ5TXUQ1RSeI6vja9LXHJh5IIKTNxkj7/view?usp=sharing

Potranno partecipare bambini/e da 0 a 11 anni residenti a Capraia e Limite e genitori e figli avranno l’opportunità di divertirsi a creare e cercare costumi colorati e divertenti.

Saranno considerate due categorie: 0-6 anni e 7-11 anni.

I tre di ogni categoria che riceveranno più “MI PIACE” (le altre reaction non saranno conteggiate) avranno vinto ( in ordine crescente) il concorso e riceveranno un premio offerto in collaborazione con il negozio PACI GIOCATTOLI di Limite sull’Arno, sponsor e partner dell’iniziativa.

CATEGORIA 0-6 ANNI:

1° premio: Cucina "Molto"

2° premio: Quad "Feber"

3° premio: Triciclo "Feber"

CATEGORIA 7-11 ANNI:

1° premio: puzzle "Colosseo" di Roma

2°premio: puzzle "Harry Potter"

3° premio: puzzle "Cani"

Anche i classificati dal 4° al 10° posto riceveranno un piccolo regalo.

Il termine ultimo per inviare le foto e la documentazione sarà martedì 1° marzo. Successivamente, si potrà votare mettendo “mi piace” sotto la foto preferita pubblicata sulla pagina facebook della Pro Loco di Capraia e Limite. https://www.facebook.com/Pro-Loco-di-Capraia-e-Limite-100814688954512/

I tre vincitori dei premi saranno comunicati sulla pagina facebook e , contestualmente, saranno fornite indicazioni per la consegna dei premi.

"Quest'anno, dopo lo stop del 2021, pensavamo e speravamo di poter riprendere le sfilate di Carnevale con i carri e tutto il contorno di divertimento dei bambini, che attendono generalmente con trepidazione questo appuntamento annuale. Purtroppo, il Covid-19 anche nel 2022 ha bloccato tutto e, pertanto, abbiamo pensato di lanciare, con il patrocinio del Comune, un concorso online che riesca a far sentire alla nostra comunità, in qualche modo, che il Carnevale c'è e la vita sociale prosegue. Invito i genitori dei bambini di Capraia e Limite a inviare la foto dei propri figli in maschera, così da trascorrere dei momenti di spensieratezza e divertimento attraverso i social e provare a ottenere uno dei bellissimi premi in lizza grazie alla sponsorizzazione e collaborazione con il negozio PACI Giocattoli di Limite, che ringrazio fortemente. Tutti insieme, come comunità, si può provare a vivere ugualmente il Carnevale 2022", commenta il presidente della Pro Loco Edoardo Antonini.

Fonte: Pro Loco di Capraia e Limite