Compie 70 anni il Laboratorio Analisi Dottor Bartolini e prende il via Lea Consulting, nuovo Centro Salute Donna

Da quando il dottor Elio Bartolini nel 1952 aprì il suo primo laboratorio di analisi in via Marchetti proprio in centro a Empoli, diventò subito un punto di riferimento per generazioni di empolesi e non solo.

Oggi il gruppo Dottor Bartolini conta 3 aziende, oltre 20 dipendenti e numerosi punti prelievo. Il motto del gruppo è sempre stato 'analisi e qualità, fidati dell’esperienza'.

Dopo la gestione per decenni dell’azienda da parte della dottoressa Eliana, adesso sono i figli di lei ad occuparsi delle imprese, portando il marchio Gruppo Dottor Bartolini ad un nuovo obiettivo: crescere garantendo la massima esperienza e qualità che fanno dei propri centri tra i più cercati dalla clientela toscana. Vista la varietà dei servizi offerti e degli accreditamenti istituzionali.

Insomma, una delle realtà più longeve della nostra zona che si rinnova continuamente grazie all'impegno di titolari e dei propri dipendenti.

E proprio per festeggiare il 70esimo anniversario, che avrà il suo clou a fine giugno, in occasione della data di creazione del Laboratorio di Analisi, l’amministratore Marco Castellari ha inaugurato da pochi giorni Lea Consulting & Studi Medici (via Pulidori 17/19, angolo di via Chiarugi - Empoli), un centro medico elegante dedicato per la prima volta a Empoli alla salute della donna, dalla nascita alla menopausa.

A partecipare saranno professionisti di primissimo livello come il senologo Claudio Caponi, cardiologi di fama come Luca Panchetti, ostetriche, ginecologi di prim'ordine e molte altre figure per il family care, con medicina estetica, corsi pre e post parto, neurologia e molto altro. L'esperienza di questo 'dream team' sarà collegata ovviamente alla capacità analitica caratterizzata dalle analisi eseguite da Lea Analisi Cliniche.

La qualità del centro si completa con un ecografo di ultimissima generazione per eseguire indagini specialistiche, comprese le ecografie emozionali durante la gravidanza. Nel centro sarà possibile eseguire anche percorsi di indagini ulteriori nella specialistica analitica.

Non solo pazienti ma anche aziende. Nel nuovo centro sarà attivato un percorso per le imprese, dall'avvio, con tutte le pratiche necessarie per il lavoro, passando per le consulenze sulla sicurezza e sulla salute, haccp e autocontrollo alimentare, medicina del lavoro, indirizzamento verso medici specializzati. Tutto garantendo un impegno professionale di qualità e dai prezzi adeguati.

Il nuovo centro Lea Consulting si trova vicino alla sede centrale di Empoli, in via Pulidori 17/19, all'angolo di via Chiarugi. Gli studi sono aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato mattina.

www.gruppodottorbartolini.it

Laboratorio: via Chimenti 22-24 Empoli

Orari: dal lunedì al venerdì

8.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

e-mail info@leaconsulting.it

Tel. 0571/73173