Minaccia e deruba minorenne in centro a Lucca, arrestato

Estorsione in pieno centro a Lucca, un 18enne è finito in manette. La segnalazione alla polizia è arrivata alle 18 di ieri, venerdì 5 febbraio: un 16enne ha contattato gli agenti dicendo che un ragazzo in piazza della Magione gli aveva rubato lo zaino ed era scappato verso piazza Napoleone. La descrizione della vittima è stata fondamentale, il 18enne è stato visto vicino a piazza Napoleone con uno zaino identico a quello rubato ed è stato portato in ufficio.

La giovane vittima, alla presenza dei genitori, ha sporto denuncia e ha rivelato quanto accaduto. Il ladro gli aveva tolto di mano il cellulare con la scusa di vedere l'orario dei treni su internet. Alla richiesta di rientrare in possesso del cellulare, il 18enne ha preteso minacciosamente la somma di 100 euro o, in alternativa, oggetti preziosi. Privo di denaro o altri beni di valore, il malcapitato ha convinto il 18enne a fargli fare una telefonata per provare a chiedere i soldi ad un amico. Durante la telefonata, ha provato a far capire che si trovava in difficoltà, ma l’estorsore gli ha stretto con forza la spalla facendolo immediatamente desistere.

Il malvivente ha quindi preteso di verificare personalmente che il giovane non avesse né braccialetti né collane facendosi scoprire i polsi ed il collo, quindi, notato lo zaino, se ne è appropriato, dopo averne fatto svuotare il contenuto. Soltanto in quel momento il minore, terrorizzato, è rientrato in possesso del cellulare e ha avvisato la polizia. La videosorveglianza ha confermato tutto. Il 18enne è stato arrestato ed è in carcere. Nel corso della perquisizione, peraltro, gli è stato trovato un martelletto frangivetro, per il cui ingiustificato possesso dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria.