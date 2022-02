'Novel in progress', la presentazione a San Romano

'Novel in progress' di Paolo Tinghi sarà presentato a San Romano. Il libro è uscito da pochi mesi e ha vinto il Primo Premio per la Narrativa Edita nella XXIV edizione del Premio Internazionale “Firenze Capitale d’Europa”. Il romanzo è una storia d’amore vissuta nell’attualità e ha come maestoso scenario di riferimento la città di Londra. I protagonisti sono Mary e David: lei medico in attività, scozzese ha più di cinquant’anni, lui professore in pensione, italiano ne ha più di sessanta. Vivono un amore giovane, appena nato, ma che non riesce a trovare posto nel loro futuro.

Paolo Tinghi è nato a San Miniato, ma praticamente da sempre vive a San Romano, dove da lunghi anni, insieme a molte altre e diverse attività artistico culturali, esercita la professione di architetto. Dal punto di vista letterario, aveva già pubblicato altri libri, in prevalenza saggi o raccolte di articoli. Questo romanzo invece rappresenta in assoluto la sua opera prima di narrativa.

11 febbraio 2022 ore 21

Presentazione a San Romano

di NOVEL IN PROGRESS romanzo di Paolo Tinghi

Incontro organizzato dall’Arciconfraternita di Misericordia di San Romano

Sede a San Romano in via Fermi 1

Intervengono insieme all’autore: Paolo Barro Governatore, Giovanni Capecchi Sindaco di Montopoli in Val d’Arno, Cristina Scali Assessore alla cultura e Paola Marchetti Direttrice della Biblioteca Comunale

Coordina la serata: Fabrizio Mandorlini

Ci saranno letture da parte dell’autore con proiezioni